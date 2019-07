4 luglio 2019- 13:09 Padova: narcotizza 93enne per rubargli il bancomat, arrestata badante

Padova, 4 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Ponte San Nicolò (Pd) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Padova nei confronti di una 40enne, romena, attualmente domiciliata a Due Carrare (Pd), poiché ritenuta responsabile dei reati di rapina aggravata, indebito utilizzo di tessera bancomat e abbandono di persone incapaci.I fatti risalgono ai primi giorni del mese di settembre 2018, periodo in cui la donna era regolarmente assunta come badante al servizio di una coppia di coniugi: il marito 93 enne e la moglie 85enne, che vivevano, da soli, nella loro abitazione di Ponte San Nicolò (Pd), entrambi sofferenti di patologie invalidanti, in particolare l’uomo era costretto perennemente a letto con necessità di assistenza continua.La mattina del 4 settembre la figlia della coppia, dopo aver ricevuto un messaggio telefonico da parte della badante che la informava di aver lasciato il posto di lavoro senza alcun preavviso, per trasferirsi in provincia di Treviso, accorreva a casa dei genitori constatando che il padre era a letto, totalmente sedato tanto da non rispondere ad alcuno stimolo. Il necessario ricovero ospedaliero, considerato il perdurare della situazione, rivelava che l’anziano si trovava in uno stato soporoso determinato dall’assunzione di una massiccia dose di farmaci.