PADOVA: NOMISMA, MERCATO IMMOBILIARE IN CRESCITA NEI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO

13 luglio 2017- 11:55

Padova, 13 lug. (AdnKronos) - “Nella prima parte del 2017 si assiste ad una significativa crescita dell’attività transattiva che riguarda sia le zone centrali che quelle periferiche, alimentata dal miglioramento del clima generale di fiducia, rispetto agli anni più cupi della crisi, e dalla graduale disponibilità del settore bancario ad assecondare le richieste di finanziamento, seppur in un contesto ancora molto incerto”. E' quanto emerge dall’analisi del 2° Osservatorio Immobiliare 2017 di Nomisma su Padova.Il comparto residenziale conferma – nel corso del primo semestre 2017 – i segnali di lento recupero. Si riscontra un maggiore dinamismo del mercato trainato dalla domanda per gli immobili residenziali sia nelle zone centrali sia nelle aree periferiche della città. I prezzi di compravendita registrano una flessione di -1,2% a livello semestrale e -2,3% su base annua: è la flessione più alta rispetto alle 13 città monitorate. I prezzi di vendita degli immobili residenziali nelle zone di pregio sembrano aver raggiunto un punto di equilibrio (+0,2%). Il miglioramento delle compravendite è dimostrato dall’attenuazione dello sconto applicato, pari al 14% nel primo semestre 2017 (nei 6 mesi precedenti era del 15%). È importante però considerare come nelle zone di pregio il divario sia del 9,8%, mentre in quelle periferiche superi il 20%. I tempi di vendita sono mediamente 8,5 mesi, tra i più alti rispetto alle 13 città monitorate; nello specifico 7,4 mesi nelle zone di pregio, oltre 10 mesi nella periferia. Il 60% delle transazioni riguarda l’acquisto della prima casa; la compravendita per investimento è un’opzione residuale (10,3% dei contratti), situazione in linea con la media delle 13 città. Sul fronte locativo il primo semestre 2017 si presenta piuttosto stabile sia sul fronte dei contratti, sia su quello dei canoni (-0,5% su base semestrale, -1,1% a livello annuale).