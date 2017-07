PADOVA: NOMISMA, MERCATO IMMOBILIARE IN CRESCITA NEI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO (2)

13 luglio 2017- 11:55

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il settore commerciale padovano ha presentato un +22,2% di transazioni nel 2016, ma siamo ben lontani dai volumi pre-crisi. Sul fronte locativo si registra solo la contrazione dei contratti e i canoni segnano un’ulteriore flessione (-0,7% semestrale) seppur di intensità inferiore rispetto agli anni precedenti.Il mercato direzionale ha registrato un totale di 111 transazioni nel 2016 (+10,7% su base annua). In ambito terziario gli studi professionali ricercano prevalentemente localizzazioni situate nel centro città. La zona Stanga-Tribunale-Fiera è invece meta preferita da banche e assicurazioni. I prezzi continuano a presentare una flessione (-1,8% a livello semestrale, -2,8% su base annua) e i tempi medi di vendita si attestano a 11,5 mesi mentre gli sconti applicati sono lievemente diminuiti, attestandosi al 16%. I canoni continuano la loro flessione (seppur in forma più lieve), come anche i tempi di locazione (7,5 mesi).Le previsioni per il secondo semestre 2017 confermano le aspettative di crescita delle transazioni nel comparto residenziale, sebbene lievemente attenuate rispetto al periodo precedente, che stentano però ancora a tradursi in una ripresa generalizzata dei valori di mercato. I contratti di locazione sono percepiti in crescita e i canoni stabili.