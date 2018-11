28 novembre 2018- 11:55 Padova: Nomisma, prezzi ancora in calo per case nuove e usate

Padova, 28 nov. (AdnKronos) - “La domanda di abitazioni è piuttosto dinamica ma circoscritta ad immobili di qualità situati nelle zone centrali e di pregio della città, rispetto ad un’offerta che si sta via via stabilizzando. In questo contesto i prezzi continuano a diminuire sia per le abitazioni nuove sia per le usate con una minore intensità rispetto ad un anno fa e si attestano rispettivamente a -1,2% (su base annua) e a -1,5% (su base annua)” - è quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2018 di Nomisma.Nel comparto residenziale, a seguito dell’effetto repricing, le quotazioni delle abitazioni usate si attestano su un valore medio di 1.450 €/mq, compreso dai 1.050 €/mq delle zone periferiche ai 2.800 €/mq delle zone di pregio della città. Per il nuovo i prezzi si attestano attorno ad un valore medio di quasi 2.000 €/mq, e oscillano dai 3.900 €/mq delle zone di pregio ai 1.370 €/mq della periferia. I tempi di vendita rimangono stazionari (in media 8 mesi), così come gli sconti (14%), per effetto di un maggior allineamento delle aspettative dei proprietari alle richieste del mercato. Il segmento della locazione viene percepito dagli operatori dinamico, l’andamento positivo dei contratti si riflette su una leggera riduzione dei tempi di locazione (circa 2 mesi e mezzo), accompagnata però da una flessione piuttosto marcata dei canoni medi (-1,4% su base annua). I canoni medi di locazione si attestano su un valore medio di 81 €/mq/annuo, con un range che varia da 134 €/mq/annuo nelle zone di pregio a 64 €/mq/annuo nella periferia della città. Per effetto di tali dinamiche, il rendimento medio da locazione si mantiene stabile e si attesta intorno al 5,6%.