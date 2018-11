28 novembre 2018- 11:55 Padova: Nomisma, prezzi ancora in calo per case nuove e usate (2)

(AdnKronos) - Comparto non residenziale. Il mercato degli immobili di impresa padovano continua a risultare meno performante rispetto al segmento residenziale. A causa del disallineamento tra domanda e offerta, le quotazioni degli immobili non residenziali continuano a ridursi, segnando un’ulteriore flessione pari a -1,2% su base annua sia per il comparto direzionale sia per quello commerciale. È da segnalare, comunque, che il ridimensionamento dei prezzi è di intensità minore rispetto agli ultimi anni. A livello localizzativo, sono gli immobili – soprattutto commerciali – situati nel centro città a beneficiare di un maggior dinamismo del mercato. Nel comparto dei negozi, il ridimensionamento dei prezzi ha riguardato soprattutto gli immobili periferici (-4%), mentre le zone del centro e del semicentro della città hanno iniziato a registrare un recupero – seppur di lieve entità – dei valori di mercato. A seguito di tali dinamiche, le quotazioni dei negozi nel secondo semestre 2018 variano in un range tra 4.500 €/mq nel centro a 2.400 €/mq nel semicentro e a 1.500 €/mq in periferia.