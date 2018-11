28 novembre 2018- 11:55 Padova: Nomisma, prezzi ancora in calo per case nuove e usate (3)

(AdnKronos) - Nel segmento direzionale, la flessione dei prezzi ha invece riguardato tutte le zone, seppur con diverse intensità, portando le quotazioni ad un livello di circa 2.650 €/mq in centro, 1.950 €/mq in semicentro e 1.200 €/mq in periferia. Anche i tempi medi di assorbimento degli immobili di impresa (che si attestano a 11,5 mesi) recepiscono le difficoltà del mercato, aumentando leggermente rispetto al primo semestre 2018 e spaziando da 9 mesi nel centro città fino ad arrivare a 14 mesi in periferia (per le trattative di immobili commerciali).Le previsioni degli operatori per i primi mesi del 2019 confermano le aspettative positive delle transazioni nel comparto residenziale, seppur con un ritmo di crescita più attenuato rispetto al 2017 e al 2018, e una sostanziale stabilità del numero di locazioni.