PADOVA: OMICIDIO E TENTATO SUICIDIO IN AUTO, LEI è MORTA, LUI IN GRAVI CONDIZIONI

18 maggio 2017- 18:11

Padova, 18 mag. (AdnKronos) - Omicidio, e tentato suicidio a Trebaseleghe, nel padovano. L’allarme è stato dato nel pomeriggio da un passante che ha visto dentro un’auto parcheggiata in via Fermi davanti ad una scuola i corpi esanimi di un uomo e una donna. Sul posto subito sono giunti il 118 e una pattuglia dei carabinieri. La donna era morta a causa di ferite da taglio, mentre l’uomo in gravi condizioni è stato ricoverato all'Ospedale di Padova. Nell'auto è stato ritrovato il coltello. Da una prima ricostruzione secondo gli investigatori potrebbe trattarsi appunto di omicidio-suicidio di una coppia di nazionalità italiana.