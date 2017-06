PADOVA: PINOTTI FIRMA INTESA, CASERMA PIAVE SARà POLO UNIVERSITARIO CITTà (2)

7 giugno 2017- 17:51

(AdnKronos) - L'accordo è stato siglato oggi nell'aula magna dell'ateneo patavino dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova Rosario Rizzuto dal Commissario Straordinario del Comune Paolo De Biagi e dal direttore dell'Agenzia del demanio Roberto Reggi. Si tratta di un’operazione articolata che prevede la ripresa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio degli spazi non più utili al Ministero della Difesa da assegnare all’Università, tramite una concessione gratuita per diciannove anni, e che genererà un risparmio di affitti di circa 2 milioni di euro annui. L’intesa prevede che l’Università in futuro acquisisca anche la proprietà della porzione centrale della struttura, attraverso una permuta con il Ministero. L’Università si impegna infatti a finanziare il trasferimento delle funzioni militari, come ad esempio gli archivi, presso altri immobili idonei a soddisfare le esigenze della Difesa. Il Comune di Padova agevolerà le operazioni urbanistiche edilizie per la trasformazione della caserma nel rispetto delle norme vigenti. Questa operazione, risultato di una costante collaborazione tra istituzioni, permetterà di avviare un processo di rigenerazione urbana a sostegno dello sviluppo sociale, offrendo opportunità e prospettive per la formazione scientifica dei giovani e incentivando anche lo sviluppo dell’economia locale. (segue)