PADOVA: PINOTTI FIRMA INTESA, CASERMA PIAVE SARà POLO UNIVERSITARIO CITTà (3)

7 giugno 2017- 17:51

(AdnKronos) - "Da quando ho la responsabilità del ministero della difesa abbiamo 'messo in moto' 750 beni della Difesa e firmato protocolli con 24 città - ha spiegato il ministro Pinotti - fin dall'inizio il mio intento è stato quello di dismettere beni non più utili alla Difesa: credo che questo sia un vero e proprio 'dovere patriottico'. E su questa strada in collaborazione con il ministero della cultura abbiamo firmato accordi per la reggia di Caserta, per palazzo Barberini e il Castello di Moncalieri"."Grazie a questo accordo si avvia il recupero di un asset pubblico sotto utilizzato ma dalle grandi potenzialità di sviluppo – ha dichiarato Roberto Reggi - la sua posizione strategica all'interno della Città permetterà infatti all’Università di Padova di offrire nuovi spazi da dedicare alla didattica e alla ricerca scientifica contribuendo alla rigenerazione urbana e alla crescita culturale del nostro Paese. La firma di oggi contribuirà anche alla riduzione della spesa pubblica grazie alla chiusura di affitti passivi per l’Università di Padova".