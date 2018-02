PADOVA: POCHE ORE PER DUE EFFERATE RAPINE, CARABINIERI ARRESTATO RAPINATORE CROATO (2)

13 febbraio 2018- 12:21

(AdnKronos) - Il cittadino cinese ha riconosciuto senza ombra di dubbio il cittadino croato che per tanto è stato denunciato anche per la rapina consumata poche ore prima. A supportare il riconoscimento dell'uomo sono state recuperate anche le immagini del sistema di video sorveglianza interna del negozio in cui vengono immortalati gli attimi drammatici della rapina.Infine da accertamenti dettagliati effettuati sulle impronte digitali del croato è emerso che era anche destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione” emesso il 29 febbraio 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, dovendo lo stesso espiare la pena di anni uno e mezzo di reclusione per rapina in concorso commessa nel 2005 a Peseggia.Il quadro accusatorio è stato condiviso dal sostituto pubblico ministero Sergio Dini che ne ha disposto la traduzione alla casa circondariale di Padova.