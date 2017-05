PADOVA: POLIZIA RINTRACCIA E ARRESTA ISLAMICO RADICALIZZATO EVASO DAL CARCERE

12 maggio 2017- 16:49

Padova, 12 mag. (AdnKronos) - Nella mattinata odierna i poliziotti della Questura di Padova hanno rintracciato e arrestato un marocchino 42enne pluripregiudicato segnalato come islamico radicalizzato, evaso dal Carcere di Padova lo scorso 6 maggio durante la fruizione di un permesso premio. Nel periodo di detenzione lo straniero aveva professato di appartenere al sedicente Stato Islamico motivo per cui era stato inserito dalla struttura penitenziaria tra i detenuti da monitorare. Lo scorso 6 maggio l’uomo sarebbe dovuto rientrare in carcere al termine di permesso premio fruito per qualche giorno in una casa di accoglienza ma, eludendo la vigilanza, è riuscito a far perdere le proprie tracce.