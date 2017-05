PADOVA: PROCESSO PER OMICIDIO ISABELLA NOVENTA, SI TORNA IN AULA GIOVEDì

9 maggio 2017- 18:56

Padova, 9 mag. (AdnKronos) - Si è conclusa nel tardo pomeriggio la prima giornata del processo per l'omicidio di Isabella Noventa. Il processo con il rito abbreviato vede come imputati dell'omicidio e della sopressione del corpo della segretaria 55enne di Albignasego, nella notte del 15 gennaio 2016: Freddy e Debora Sorgato e a Manuela Cacco. Prima ancora che il pubblico ministero Giorgio Falcone iniziasse la sua requisitoria, Freddy Sorgato ha depositato una memoria di cinque pagine scritte a mano in carcere, sulla notte in cui Isabella è stata uccisa. La memoria, che racconta come sarebbero andate le cose quella notte, almeno secondo la versione di Freddy, è stata acquisita e ora fa parte del fascicolo del processo. È quindi ripresa la requisitoria della Pm Giorgio Falcone. Secondo l’accusa i tre sono responsabili di aver studiato e messo in atto l’omicidio di Isabella: omicidio volontario premeditato, soppressione di cadavere le accuse contestate ai tre, mentre solo a Manuela Cacco è imputata anche di simulazione di reato e stalking ai danni di Isabella. Il Pm non ha però concluso oggi la sua requisitoria, rinviandone la conclusione alla prossima udienza in programma giovedì prossimo 11 maggio.