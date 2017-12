PADOVA: RAGGIRAVANO ANZIANI, ARRESTATE DAI CARABINIERI

13 dicembre 2017- 11:51

Padova, 13 dic. (AdnKronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova al termine di una complessa indagine sono riusciti ad arrestare due spietate ladre di etnia sinti. Le due donne senza scrupoli, spacciandosi per funzionari pubblici, carpivano la fiducia di ignari anziani sottraendo oggetti in oro in loro possesso, frutto di sacrifici, e i pochi soldi della pensione che gli consentivano di vivere una vita autonoma e austera, ma dignitosa.Vestite bene, buona dialettica e a bordo di una macchina di lusso erano abilissime nel carpire la fiducia delle vittime a cui riuscivano a sottrarre anche il più piccolo risparmio; devastanti le conseguenze emotive nelle vittime. Decine i casi addebitati alle due sinti.