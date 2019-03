14 marzo 2019- 12:59 Padova: rapinano un cinese al distributore, arrestati dai carabinieri 5 ragazzi

Padova, 14 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno sottoposto a fermo di indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, 5 ragazzi che, nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, avevano rubato il portafogli contenente una discreta somma di denaro, con violenza, al titolare cinese di un esercizio commerciale che ha il suo punto vendita nel complesso “Centro Ingrosso Cina” di Padova. L’uomo e il suo dipendente erano stati avvicinati dagli indagati mentre stavano facendo il pieno alla macchina a un distributore in via Uruguay. In quel momento, erano stati aggrediti e malmenati dai 5 giovani rapinatori che erano riusciti a portar via il portafogli contenente l’incasso della giornata.