31 gennaio 2019- 17:45 Padova: Roberto Crosta nuovo segretario della Camera di Commercio

Padova, 31 gen. (AdnKronos) - “Desidero ringraziare personalmente e pubblicamente anche a nome del personale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo il segretario generale Roberto Crosta per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’Ente e del territorio e augurargli un buon lavoro per la nuova avventura professionale, certo che porterà con sé tutta l’esperienza, le gratificazioni e le sfide affrontate insieme negli ultimi dieci anni”. Così Giuseppe Fedalto, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo commenta la designazione di Roberto Crosta, attuale segretario generale dell’ente delta lagunare, alla direzione della Camera di Commercio di Padova.“La scelta di Rovberto Crosta di candidarsi alla segreteria di Padova è stata una decisione ponderata e condivisa con l’Ente, con tutte le difficoltà e le perplessità del caso, ma con la consapevolezza di andare incontro a nuove opportunità sia per la propria carriera professionale e sia per il nostro ente - spiega Fedalto - Infatti, durante il nostro percorso insieme abbiamo sempre sostenuto che i cambiamenti bisogna anticiparli per non subirli e l’accorpamento delle Camere di Commercio di Venezia e Rovigo ne è la prova oggettiva". "Siamo stati i primi in Italia ad averlo realizzato grazie anche all’encomiabile lavoro portato avanti proprio dal dott. Crosta che nel ruolo di commissario ad acta per l’accorpamento incaricato dal Ministero dello Sviluppo, ha dato vita al procedimento che ha reso possibile la nostra unione con Rovigo e quella di altre camere di commercio italiane”, spiega.