31 gennaio 2019- 17:45 Padova: Roberto Crosta nuovo segretario della Camera di Commercio (2)

(AdnKronos) - “Faccio quindi i complimenti alla Camera di Commercio di Padova per la brillante scelta e al Presidente Antonio Santocono auguro un buon lavoro al fianco del nuovo segretario generale che sono certo saprà affiancarlo, sostenerlo e consigliarlo così come ha fatto con me, con i membri di giunta, i consiglieri e tutto il personale camerale di Venezia e Rovigo. Continueremo a lavorare insieme, a fare squadra per il bene di questo territorio e per le nostre imprese", conclude Fedalto.Roberto Crosta continuerà a ricoprire la carica di Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo fino alla ratifica della nomina alla direzione di Padova da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.