20 giugno 2019- 14:42 Padova: sabato al via la Car&Golf 2019 per la solidarietà (3)

(AdnKronos) - Il percorso della corsa delle auto storiche tocca alcuni dei più bei luoghi delle provincia di Padova con alcune tappe in aree private per lo svolgimento delle gare di regolarità in cui si cimenteranno gli equipaggi. Villa Villa Capodagli a Due Carrare, Villa Fogazzaro a Montegalda con il suo Museo delle Campane, villa Ca’ orologio a Baone, Arquà Petrarca: Ma si farà tappa anche in zona termale a Montegrotto Terme per una prova di regolarità e la sosta per il pranzo all’Hotel Bellavista. La combinata tra il miglior equipaggio e la migliore coppia di golfisti determinerà i vincitori di questa 18esima 'Car&Golf – Trofeo Città di Padova', anche se come dicono sempre gli organizzatori, la vera vittoria è completare i progetti di solidarietà proposti. Per questo 'Car&Golf – Trofeo Città di Padova' non finisce la sera del 22 Giugno, ma è un impegno che continua fino all’edizione 2020, che avvicina la manifestazione al suo ventesimo compleanno.