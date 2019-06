6 giugno 2019- 16:34 Padova: si oppongono allo sfratto, due antagonisti arrestati

Padova, 6 giu. (AdnKronos) - Due aderenti al Centro sociale Gramigna e al Movimento lotta per la casa sono stati tratti in arresto dalla Digos di Padova in occasione dell'esecuzione coattiva di uno sfratto dall'abitazione Ater di via Palestro e saranno domattina sottoposti a rito direttissimo. Si tratta di M. B., già responsabile di aggressioni e sputi nei confronti delle forze dell'ordine la sera del 29 marzo scorso, e già sottoposta a giudizio per gli scontri del luglio 2017. La donna stamattina ha colpito al volto un poliziotto della Digos.Arrestato anche M. F., padovano 28 anni, anche lui si era scagliato contro gli agenti di Polizia con calci e pugni. Due agenti del reparto mobile hanno riportato lesioni ad una mano ed alla schiena, guaribili rispettivamente in 5 e 15 giorni.Una decina di antagonisti, alla vista dell'ufficiale giudiziario si erano opposti all'esecuzione, mettendosi fisicamente davanti al portone della casa occupata per impedire l'accesso. Nelle prossime ore la Digos identificherà gli altri partecipanti alla contestazione.