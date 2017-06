PADOVA: SINDACO TREVISO, DA OGGI LE DUE CITTà PIù VICINE

26 giugno 2017- 11:13

Treviso, 26 giu. (AdnKronos) - “Prima di tutto voglio fare il mio in bocca al lupo ai colleghi sindaci. Inizia un’esperienza meravigliosa, fatta di duro lavoro, sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni – sottolinea il sindaco di Treviso Giovanni Manildo (Pd) - Il sorriso dei cittadini li ripagherà di tutto. Devo ammettere di aver seguito soprattutto da spettatore questa tornata elettorale: complimenti a Sergio Giordani, nuovo sindaco di Padova. Da oggi Treviso e Padova sono più vicine: mettiamoci subito al lavoro per costruire quel sogno di una grande città metropolitana dove andare a lavoro è comodo, i servizi pubblici sono veloci ed efficienti, dove al centro ci sono le famiglie e i bambini”. Il sindaco risponde poi a chi gli chiede la sua impressione sui risultati del Partito Democratico: “Il Pd ha vinto in città importanti, resta certo tanto lavoro da fare, ma non solo per i democratici o per la sinistra, per la politica in generale dico. Il dato che più colpisce, al netto del ballottaggio, dove per sua natura la percentuale scende, è quello dell’affluenza. La politica deve riportare al centro le persone, solo così riconquisteremo la loro fiducia. E per farlo mi auguro che la campagna elettorale sia finita, che da oggi si torni a parlare di amministrazione e di scelte per le città e per il territorio". "I cittadini devono sentirci protagonisti e non spettatori di un duello permanente fatto di polemiche ed insulti. Solo così riusciremo a ricostruire il rapporto di fiducia tra politica e comunità. Per questo il mio pensiero in questo momento va a tutti i lavoratori e risparmiatori di Veneto Banca, dietro i quali ci sono famiglie – chiude Manildo - Lo sanno bene i sindaci tutti i giorni incontrano i loro volti e ascoltano le loro parole. Dobbiamo lavorare insieme per il bene comune”.