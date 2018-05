8 maggio 2018- 17:11 Padova: un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli

Padova, 8 mag. (AdnKronos) - Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. "I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un’importanza strategica per noi – spiega l’assessora Marta Nalin – L’obiettivo da una parte è quello di consentire alla persona anziana di rimanere il più a lungo possibile in un ambiente che conosce, quello di casa, vicino ai suoi affetti. Dall’altro consente di andare incontro alle famiglie che li seguono".Il bando del 2016, prevedeva un investimento di 4.659.192 euro (iva esclusa) per cinque anni. L’amministrazione ha scelto di aumentare l’investimento del 20%, il massimo consentito per legge in caso di affidamento in corso, per aumentare i servizi erogati nei restanti due anni e mezzo di durata del capitolato che scade a fine 2020, sia per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare che l’Assistenza Domiciliare Ambientale. La prima tipologia di servizio passa da 43.800 ore all’anno a 56.940 (52.560 nel 2018), mentre la seconda tipologia passa da 15.000 a 19.500 ore all’anno.