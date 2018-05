8 maggio 2018- 17:11 Padova: un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Si tratta di un aumento consistente – continua l’assessora – Il massimo che potevamo applicare in questa situazione. L’assistenza domiciliare è una parte determinante di un sistema di supporto alla popolazione anziana che stiamo sviluppando anche su altri fronti. Allo scadere del bando abbiamo intenzione di potenziare ancora il servizio, investendo maggiori risorse per ridare dignità a questi capitoli di spesa".L’insieme dei servizi di assistenza domiciliare è rivolto a persone residenti nel Comune di Padova, che si trovino in una condizione di limitata autonomia per motivi legati all’età, alla malattia, a condizioni sociali difficili. L’assistenza domiciliare costituisce altresì un servizio di supporto del nucleo familiare dell’anziano non autosufficiente. L’attivazione dei servizi domiciliari comporta la presentazione di un’istanza da parte della persona interessata o di un suo familiare al servizio sociale competente. L’assistente sociale attiva la procedura per l’avvio del servizio che inizia con la rilevazione del bisogno e la valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell’adeguatezza della rete familiare, passa alla predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, concordato con la persona e i suoi familiari e prosegue con la verifica periodica dell’adeguatezza del programma rispetto al bisogno e del raggiungimento degli obiettivi.