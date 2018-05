8 maggio 2018- 17:11 Padova: un milione di euro in più per gli anziani che vivono soli (3)

(AdnKronos) - Tra i servizi attivi del Comune di Padova rivolti agli anziani ci sono i pasti e la lavanderia a domicilio, la pulizia domiciliare straordinaria, il telesoccorso e il telecontrollo oltre alla telefonata amica che consente di mantenere il contatto con le persone in situazione di bisogno. "Abbiamo riattivato il tavolo per la Terza Età con Caritas, cooperative e associazioni – spiega ancora Marta Nalin – Si tratta di uno strumento fondamentale per agire in rete sul territorio in un'ottica di prevenzione dei problemi più complessi. Stiamo realizzando anche un albo dei servizi domiciliari, a cui potranno iscriversi strutture private con requisiti di qualità ed esperienza. L'albo potrà diventare così un punto di riferimento per quelle famiglie che, pur non rientrando nelle tipologie cui sono rivolti i servizi del comune, hanno bisogno di un aiuto qualificato per l'assistenza delle persone anziane. Sta inoltre per partire l'indagine sugli over 75 soli, che abbiamo già messo a bilancio".