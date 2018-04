24 aprile 2018- 18:27 Padova: Vigonza, auto contro platano, morto il giovane al volante

Padova, 24 apr. (AdnKronos) - Alle 16.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un’auto andata a sbattere contro un platano lungo via Bosco a Vigonza (PD): deceduto un ventenne. La squadra ha messo in sicurezza la Ford Fiesta, avvolta attorno all’albero e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione il personale medico dell’elisoccorso ha dovuto dichiarare la morte del giovane automobilista. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.