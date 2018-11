16 novembre 2018- 13:47 Padovafiere: l'esercizio 2018 chiude in attivo

Padova, 16 nov. (AdnKronos) - Chiude in attivo il 2018 per la Fiera di Padova. L’esercizio 2018 ha significato, in termini economici, un fatturato complessivo generato di 12.505.000 euro: fatturato che tiene conto della cessione obbligata in virtù dello stato di liquidazione dei contratti relativi al Pride Village e ad Air Show con mancate entrate già previste per 3.450.000 euro. Nel 2017 il fatturato prodotto era stato di 12.255.709 euro e nel 2016 di 6.822.273 euro.La società Geo SpA che ha un capitale sociale di 2.104.082 euro (di cui 2.004.082 versati), nel corso del 2018 ha organizzato e ospitato 65 manifestazioni fieristiche che hanno visto impegnati 5.941 visitatori e 881.000 visitatori, più 28 tra congressi e convention aziendali organizzati con 18.450 partecipanti, per un totale di 610.095 metri quadrati occupati in 357 giorni di apertura del quartiere fieristico.