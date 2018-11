16 novembre 2018- 13:47 Padovafiere: l'esercizio 2018 chiude in attivo (2)

(AdnKronos) - Tra i numeri che hanno concorso al successo delle manifestazioni si contano i 31 dipendenti che nel 2018 sono costati 1.750.000 euro, più le 340 aziende fornitrici in rapporto continuativo con Geo SpA (indotto indiretto): queste ultime da sole hanno generato una spesa di 8.600.000 euro, che a partire dall’1 settembre 2016 (inizio di attività di Geo SpA) è stata complessivamente di 27.650.000 di euro ad oggi erogati. Un impegno notevole che è stato capace di sviluppare un indotto indiretto per gli organizzatori delle manifestazioni e per il territorio; e che ha garantito i livelli occupazionali del 2016 (implementati dall’ assunzione aggiuntiva di un ex licenziato).A fronte di 300.000 euro di investimenti effettuati per il quartiere fieristico, di 756.000 euro di costi non ricorrenti sostenuti per lo sviluppo di nuove manifestazioni o di manifestazioni già esistenti, di 700.000 euro fatturati per congressi e convention aziendali organizzate, l’utile di esercizio 2018 ante imposte è stato di 80.000 euro.