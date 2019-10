25 ottobre 2019- 16:24 Padovafiere: taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019'

Padova, 25 ott. (Adnkronos) - Aperta questa mattina la 36a edizione di Auto e Moto d’Epoca, che prosegue alla Fiera di Padova fino a domenica 27 ottobre.“Ci tengo innanzitutto a ringraziare le persone che hanno consentito che la fiera si svolgesse nel migliore dei modi, in particolare il Sindaco Giordani, l’assessore Colasio e il presidente della Fiera Santocono – ha sottolineato l'organzizatore Mario Carlo Baccaglini nel dare il suo benvenuto alle autorità presenti – e sono quindi onorato di accogliervi qui oggi ad Auto e Moto d’Epoca. Un evento eccezionale, che attira appassionati da tutto il mondo e che dà alla città di Padova una notorietà internazionale enorme”.A portare i saluti della Regione Veneto è stato l’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottaccin: “Quello delle auto d’epoca è un mondo affascinante che merita attenzione e mi riferisco in particolare al tema dell’inquinamento e alla necessità di distinguere le auto vecchie da quelle d’epoca. Non possiamo consentire che rimangano chiuse nei garage e per questo stiamo lavorando con i sindaci su alcune deroghe che consentano la circolazione di questi mezzi, che sono dei veri e propri musei semoventi”.