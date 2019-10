25 ottobre 2019- 16:25 Padovafiere: taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (2)

(Adnkronos) - Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani: “Le auto vecchie vanno rottamate, perché sono inquinanti e poco sicure. Con le liste di salvaguardia possiamo e dobbiamo fare una differenza netta a tutela delle auto storiche, che invece rappresentano un elemento di prestigio, anche per la vita stessa dei centri storici delle città, con tassi di inquinamento bassissimi vista anche la cura prestata dai proprietari”.“Dobbiamo dare risalto a questo patrimonio che è tutto italiano – ha dichiarato Giuseppe Pan, assessore regionale all’Agricoltura – Ogni mezzo storico, anche nel nostro settore, ha un’anima e un valore culturale da tutelare”. Il Presidente della Camera di commercio di Padova, Antonio Santocono ha posto l’attenzione sul significato di Auto Moto d’Epoca per la città: “Il mondo delle imprese e quello delle associazioni non può che essere grato a questo evento, a cui non possiamo far mancare il nostro sostegno. Ci apprestiamo a vivere quattro giorni di un’intensità unica, che portano sul territorio un indotto economico molto importante”.