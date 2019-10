25 ottobre 2019- 16:25 Padovafiere: taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (3)

(Adnkronos) - A chiudere l’inaugurazione ufficiale il sindaco Sergio Giordani: “Essere qui ad aprire questa nuova edizione di Auto e Moto d’Epoca è frutto di uno sforzo collettivo e ringrazio tutti per il contributo. Questo è un evento importane, la fiera di Padova è importante, e grazie alla collaborazione di enti e istituzioni del territorio sono certo che riusciremo a far emergere il carattere eccezionale di questa città, una città europea di cui dobbiamo essere orgogliosi”Le autorità presenti hanno poi visitato l’esposizione Le rosse in abito da corsa che riunisce 8 eccezionali barchette Ferrari, accompagnati dal Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani che ha illustrato la storia delle singole vetture.