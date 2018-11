5 novembre 2018- 17:34 Pagamenti: da Carrefour Italia la spesa si paga con lo smartphone

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Carrefour Italia apre ai pagamenti digitali della spesa con lo smartphone attraverso Jiffy. Il servizio, reso disponibile da Sia e Intesa Sanpaolo, consente di fare acquisti nei punti vendita della rete Carrefour Italia in modalità cashless e con pochi click: dopo aver aperto l’app Intesa Sanpaolo Mobile basta inquadrare con il proprio smartphone il QR code generato dalla cassa e la transazione è completata. Il servizio Jiffy, attivo in più di 130 banche italiane, permette anche di scambiare denaro e di pagare nei negozi."Il Gruppo Intesa Sanpaolo è tra le prime banche in Europa per posizionamento sugli instant payment e nella digitalizzazione dei processi di pagamento. Vogliamo essere tra i protagonisti della sfida tecnologica in corso e per questo stiamo studiando e sviluppando nuove di modalità di pagamento che migliorino la vita di tutti i giorni", spiega Stefano Favale, responsabile della Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo. Con questa soluzione, i clienti di Intesa Sanpaolo hanno la possibilità di pagare da Carrefour con Xme Pay, il portafoglio disponibile all’interno dell’app Intesa Sanpaolo Mobile che conta a oggi 50 milioni di log in ogni mese, da parte di 3 milioni di clienti.