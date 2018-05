9 maggio 2018- 15:07 Pagamenti: e-commerce a portata di pos, Nexi premia startup Airshop (2)

(AdnKronos) - Accanto ad Airshop, la giuria composta da Catanzaro, Dhruv Rishi e Alessandro Piccioni di Nexi, Alessandro Rimassa e Matteo Rizzi di Talent Garden, David Casalini di Startup Italia e Fabio Nalucci di FinTechStage, ha premiato altre due startup: Visitami, che consente di prenotare servizi sanitari, in studio o a domicilio, in tempi rapidi e al di fuori dei tipici orari d’apertura e Unipiazza, che porta ai piccoli esercenti le modalità di gestione di un sistema di loyalty digitale, totalmente data-driven, oggi riservate alle grandi catene della gdo. Anche per loro sono stati previsti premi in denaro e sono stati assegnati 5mila euro alla seconda classificata e 3mila alla terza.Tutte e tre le app saranno inserite nell’app store di Nexi, presente sui nuovi pos che verranno distribuiti a partire dalla prossima estate. Una importante opportunità per entrare in contatto diretto con la rete merchant di Nexi composta di 733mila esercenti convenzionati in tutta Italia: "Significa avere la possibilità potenzialmente di poter contare su un’amplissima customer base che altrimenti sarebbe molto difficile o molto costoso raggiungere".Per Catanzaro, dunque, un obiettivo centrato: "Abbiamo ricevuto oltre 40 candidature dall'Italia e da altre nazioni europee; il livello è stato veramente impressionante, con progetti unici sul mercato o interpretazioni uniche di servizi già presenti sul mercato". La qualità delle idee presentate "testimonia come stia crescendo l’attenzione verso la digitalizzazione delle attività commerciali, anche per i piccoli e medi esercenti". Per questo, conclude, "come Nexi continueremo ad affiancare e supportare le startup italiane per portare ulteriore innovazione all’interno dell’offerta commerciale delle nostre banche partner".