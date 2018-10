31 ottobre 2018- 18:47 Pakistan: Calderoli, Ue protegga Asia Bibi, simbolo libertà religiosa

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Sono felice e sorpreso nel sapere che il Pakistan ha assolto Asia Bibi, dopo oltre 8 anni di carcere e la prospettiva della condanna a morte, dalle accuse di blasfemia, ma la violenta reazione degli estremisti islamici pakistani dopo questa sentenza conferma che Bibi è ancora a rischio e dovrà espatriare con la sua famiglia per poter vivere serenamente". Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato."L'Unione europea -aggiunge- per una volta tanto faccia sentire la sua voce e si attivi per assicurare ospitalità e protezione a Bibi, un simbolo della libertà religiosa e del diritto di essere cristiani anche in Stati islamici radicalizzati come il Pakistan".