19 febbraio 2019- 16:36 Pakistan: Conte scrive a premier, 'fare luce su responsabilità morte Sana'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "La morte della giovane Sana Cheema ha scosso dal profondo il nostro Paese. Per questo motivo ho inviato una lettera al Primo Ministro pakistano, per testimoniare l’auspicio del governo italiano affinché venga fatta luce al più presto sulle responsabilità del brutale assassinio". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.