25 ottobre 2019- 15:34 Palermo: a Bonagia una strada intitolata ad Andrea Raia (2)

(Adnkronos) - "Il nostro doveroso percorso della memoria continua con l'intitolazione a Palermo di un'altra delle Vie dei Diritti ad Andrea Raia- afferma Campo - Quello di Raia è stato il primo delitto di mafia avvenuto nel secondo dopoguerra in Sicilia. La storia di un uomo non isolato ma che fu a capo di quel movimento di lavoratori che si oppose al nuovo blocco sociale e combatté per la conquista delle terre. Il filo conduttore era il lavoro, come forma di emancipazione sociale. Sono esempi che indichiamo alle future generazioni, per riaffermare ancora oggi la necessità di lottare per il lavoro e lo sviluppo, per i diritti e la libertà".