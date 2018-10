15 ottobre 2018- 13:38 Palermo: a Elvira Terranova e Franca Viola il 'Premio Coraggio Emanuela Loi' (3)

(AdnKronos) - L’iniziativa che vedrà la partecipazione di Marina Turco, responsabile News TGS e RGS, ha avuto il patrocinio della Polizia di Stato, Regione Siciliana, Università degli studi di Palermo, Banca Igea e Palermo Capitale della Cultura. Inoltre Monica Cerrito, poetessa, nel corso della serata interverrà con una poesia scritta per Emanuela Loi in dialetto siciliano, "cercando di fissare le emozioni di questa giovane donna, l’orgoglio per il proprio lavoro, la consapevolezza del rischio, e di quel martirio che ha ferito la nostra città e la nazione tutta".“Il premio, è stato realizzato dall’orafo Antonino Amato, rappresenta il fiore di Emanuela che possa aprirsi in ognuno di noi, dandoci speranza e forza. Il significato del “Premio Coraggio Emanuela Loi” -afferma la Presidente del Pool antiviolenza e per la legalità, è non solo il ricordo di una donna vittima di violenza ma l’esempio, perché non c’è nulla di più prezioso nel tempo per i giovani se non essere stati d’esempio”.