1 giugno 2019- 14:25 Palermo: a piazza del Parlamento giardino dinamico che racconta il Mediterraneo

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Un giardino culturale dinamico che racconta il dialogo tra culture e popoli e il ruolo centrale della Sicilia nel Mediterraneo. Nasce così 'Passage to Mediterranean', il giardino dinamico che da questa mattina adorna piazza del Parlamento, dinanzi a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un progetto fortemente voluto dalla Fondazione Federico II (in collaborazione con la Fondazione Radicepura) e dall'Assemblea regionale siciliana che già l'anno scorso, proprio l'1 giugno, avevano riaperto le porte dei Giardini reali divenuti parte integrante del percorso turistico del complesso monumentale di Palazzo Reale. Da oggi, il giardino dinamico realizzato da un team architetti di Instanbul riempirà il grigio dell'asfalto di piazza del parlamento per almeno un anno. La struttura, in asse col portone di Palazzo Reale, rappresenta una stella a otto punte simbolo del giardino federiciano e la sua forma rievoca la decorazione seriale della Cappella Palatina e di Palazzo dei Normanni. Al suo interno un percorso delineato da alcune corde e che rappresenta il ciclo della vita, morte e riproduzione della natura.