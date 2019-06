1 giugno 2019- 14:25 Palermo: a piazza del Parlamento giardino dinamico che racconta il Mediterraneo (3)

(AdnKronos) - "Sono contento perché ogni giorno ne facciamo una nuova e il Palazzo è diventato davvero un punto di riferimento per tutta Palermo, ma anche per tutta la Sicilia e tutto il resto del mondo - ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè - Fino a due anni fa piazza del parlamento era completamente al buio. Improvvisamente questo spazio si è aperto alla città, grazie ai lavori fatti all'interno del Palazzo, all'apertura del portone monumentale, alla nuova illuminazione. Oggi, questo giardino rappresenta un altro tassello di questo straordinario percorso di rinascita culturale". E sempre oggi, per festeggiare un anno dalla riapertura dei Giardini reali, l'ingresso sarà gratuito per l'intera giornata.