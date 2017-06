PALERMO: ACCOLTELLA AMBULANTE AL CULMINE DI UNA LITE, ARRESTATO

8 giugno 2017- 20:22

Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - E' sfociata nel sangue una lite tra due venditori ambulanti a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri del nucleo Radiomobile e i poliziotti del Commissariato di Termini Imerese hanno arrestato Salvatore Boscarino, palermitano, 23 anni, venditore ambulante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, stamani al culmine di una lite il giovane avrebbe sferrato due coltellate a un altro ambulante di 34 anni. A innescare la miccia della violenta discussione subito degenerata sono stati contrasti legati all'occupazione del suolo destinato alla vendita. Dalle parole i due 'contendenti' sono rapidamente passati ai fatti e il 34enne, dopo aver estratto un coltello a serramanico, avrebbe cercato di aggredire Boscarino. Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale il 23enne è riuscito a disarmare il suo 'rivale' e, dopo essersi impossessato del coltello, lo ha colpito al ventre. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Giglio di Cefalù, dove si trova attualmente ricoverata per accertamenti. I medici gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. L'aggressore, dopo un'iniziale fuga, si è presentato in commissariato a Termini Imerese e si è costituito. Per lui si sono così spalancate le porte del carcere Cavallacci.