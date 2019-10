14 ottobre 2019- 12:46 Palermo: Addiopizzo, 'nuova area giochi in piazza Magione'

Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Il percorso di riqualificazione urbana e di inclusione sociale a piazza Magione prosegue e il 26 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Piazza Magione Bene Comune” verrà inaugurata "insieme ad Handala e alle altre realtà sociali impegnate nel quartiere, alla scuola Amari-Ferrara-Roncalli e al Comune di Palermo la nuova strada davanti al plesso Ferrara, arricchita da una nuova area giochi". Lo annuncia l'associazione Addiopizzo. "Un’iniziativa nata dal basso per sottrarre spazio all’incuria e all’illegalità, oltre che per rimarginare condizioni di degrado e di povertà", dice l'associazione."Anche questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra tra realtà sociali, scuola e istituzioni, così come è stato per l'area giochi della piazza, nata da una progettazione partecipata e realizzata nel 2016 grazie ad una raccolta fondi civica. Un intervento da cui nel corso degli anni si sono generate, dentro e fuori la piazza, attività di inclusione sociale che portiamo avanti con i ragazzi e le famiglie del quartiere. - dicono -Da diversi anni, pur non allentando il gravoso impegno di aiutare chi si oppone alle estorsioni, cerchiamo di fare la nostra parte per rimuovere le sacche di degrado sociale e di povertà che investono la città. Per questa ragione operiamo a piazza Magione anche con quanti vivono situazioni difficili. Figli di chi non ha un lavoro e a volte nemmeno una casa. Figli di questa città. Lo spirito dell’ulteriore intervento di riqualificazione urbana, anche questo frutto di donazioni dei cittadini oltre che dell’apporto del Coime, i valori e le attività che animano nel corso dell’anno piazza Magione e coinvolgono il quartiere, saranno cornice e cuore di “Piazza Magione Bene Comune”. Una due giorni, il 26 e 27 ottobre, che vedrà protagonisti commercianti della nostra rete di consumo critico, ma soprattutto cittadini, famiglie, studenti, insegnanti, comitati, associazioni e istituzioni impegnate nel quartiere". "Anche in occasione di questa iniziativa conteremo sulla partecipazione di alcune delle realtà impegnate con noi nel quartiere, come Handala, Booq, Baskin, la Scuola Amari-Ferrara-Roncalli, Casa di Paolo, Centro Danilo Dolci, con le quali durante l'anno condividiamo percorsi di inclusione sociale assieme a ragazzi e diverse famiglie di piazza Magione", dice Addiopizzo.