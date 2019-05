30 maggio 2019- 20:04 Palermo: aggredì dottoressa in guardia medica, condannato a due anni

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Due anni e 4 mesi con sospensione della pena per il ventunenne che la scorsa estate aveva aggredito e molestato una dottoressa in servizio alla guardia medica di San Cipirello, in provincia di Palermo. Il ragazzo ha patteggiato la pena e si è sottoposto volontariamente a un trattamento sanitario. L'Ordine dei medici e la vittima, la dottoressa Antonella Rosselli, si erano costituiti parte civile nel processo. "Sul rispetto del lavoro dei medici e dei sanitari non molleremo mai la presa - ha commentato il presidente dell'Ordine di Palermo Toti Amato - Non si tratta solo di sicurezza ma di riconoscimento del grande valore sociale di una professione che deve essere necessariamente messa al riparo da qualsiasi minaccia perché sia svolta serenamente". L'Ordine chiede "provvedimenti urgenti per garantire sicurezza". "Purtroppo ad oggi la costituzione di parte civile è l'unico strumento di difesa che abbiamo" ha aggiunto Amato ricordando che la prossima settimana ci sarà un incontro presso la Federazione nazionale degli Ordini dei medici con il ministro della Salute Giulia Grillo. "Da lei oggi ci aspettiamo solo risposte concrete" ha detto.