4 novembre 2019- 17:52 Palermo: aggredito per aver impedito ingresso in area pedonale, la condanna di Orlando

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso "ferma condanna" per l'aggressione subita da un uomo di 48 anni picchiato da un 19enne per aver impedito alla madre del ragazzo di entrare con l'auto in un'area pedonale della città. "Chiediamo e siamo certi che verrà giudicato e sanzionato per il suo comportamento - afferma il sindaco -Tale episodio ha coinvolto un civile cittadino palermitano di origine tedesca e un incivile cittadino palermitano che pretendeva di affermare con la violenza il suo sprezzo nei confronti della zona pedonale. Un ringraziamento all'impegno di tutte le forze dell'ordine che grazie anche alla partecipazione dei cittadini e al sistema di videosorveglianza, riescono ad assicurare alla giustizia in breve tempo gli autori di questi gesti inqualificabili".