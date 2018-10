17 ottobre 2018- 09:52 Palermo: aggressione a inviata Striscia la notizia, in corso sgombero palazzo

Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - E' in corso lo sgombero degli appartamenti occupati da diverse famiglie in via Savagnone, nel quartiere Noce di Palermo, dove la scorsa settimana è stata aggredita l'inviata di 'Striscia la notizia' Stefania Petyx. Decine tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani sono al lavoro per fare uscire le persone dallo stabile che fino a poco tempo fa ospitava gli uffici dell'Asp di Palermo. Per ora gli abusivi stanno lasciando volontariamente l'edificio. La situazione è sotto controllo.