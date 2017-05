PALERMO: AI CANTIERI DELLA ZISA IL TOUR DEL CORRIERE 'IL BELLO DELL'ITALIA'

10 maggio 2017- 21:39

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Raccontare l’Italia attraverso la sua bellezza. Un Paese che, in estrema sintesi, racchiude in sé un patrimonio di realtà, di progetti e di visioni che testimoniano i primati di un luogo meraviglioso. Sabato 13 maggio riparte la grande inchiesta dal vivo “Il Bello dell’Italia”, un viaggio in sei tappe del Corriere della Sera che approda ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo per raccontare l’Italia attraverso la parola chiave della bellezza. “L’arte e l’integrazione nel segno del riscatto”. Se cultura è sapere, dobbiamo meglio definirla come “sistema di saperi”, perché oggi più che mai parliamo di culture, in ogni campo e ambito, anzitutto quello sociale. Conoscenze e pratiche acquisite che definiscono i nostri comportamenti fanno i conti con un futuro fatto di differenze e contaminazioni. Ecco che Palermo diventa crocevia delle culture per un appuntamento che coinvolge il cibo, la fotografia, il teatro, la letteratura di una città in continuo fermento.Si inizia alle 9.30 con scuola e cultura. Il “ritratto di Palermo” è affidato allo storico Gaetano Basile. La città viene raccontata con gli occhi degli studenti dei licei palermitani, tra video e teatralizzazione, durante una conversazione tra Dorina Bianchi sottosegretario di stato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore alla Scuola e alla realtà dell'infanzia del Comune di Palermo Barbara Evola e il responsabile Eni del programma Gela Luigi Ciarrocchi. Alle 15.30 spazio all’editoriale del bello a cura di Federico De Rosa del Corriere della Sera. Dopo l’intervista al sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone, il concerto di Voci Bianche Arcobaleno del Teatro Massimo. E, a proposito di bello, “Il 2018 è già qui” in occasione di Palermo Capitale Italiana della Cultura. A raccontare questo lodevole percorso il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’assessore alla Cultura e Spazi Culturali del Comune di Palermo Andrea Cusumano, l’assessore alla Cittadinanza Sociale Agnese Ciulla, il direttore di Manifesta 12 2018 Roberto Albergoni e il presidente della Consulta delle culture di Palermo Delfina Nunes.