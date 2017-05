PALERMO: AI CANTIERI DELLA ZISA IL TOUR DEL CORRIERE 'IL BELLO DELL'ITALIA' (2)

10 maggio 2017- 21:39

(AdnKronos) - Alle 16.30 “Dal cunto allo storytelling”, un sguardo alla scena artistica di Palermo con le perfomance della scrittrice Beatrice Monroy, dei pupari Mimmo e Giacomo Cuticchio e degli attori Paolo Briguglia, Lollo Franco e Salvo Piparo. Sul finire la testimonianza di Rita Barbera, direttrice della casa circondariale “Ucciardone” di Palermo. Paesaggi reali, mentali e sentimentali alle 18, per una conversazione a più voci che racconterà la bellezza “Fuori Palermo” - con Giuseppe Parello direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, Francesco Onorato sindaco di Castronovo, Davide Comunale presidente dell’associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, Emilio Messana sindaco di Racalmuto e Salvio Capasso responsabile Ufficio Economia delle Imprese del Territorio di SRM Intesa Sanpaolo - ma anche “Dentro Palermo”, alle pendici della montagna sacra a cura di Giosuè Boetto Cohen, con Francesco Forgione direttore Fondazione Federico II, Francesco Spatafora direttore del Museo Archeologico Salinas e Giuseppe Cadili della Camera delle Meraviglie. In un video di Federico Savonitto e Ruben Monterosso verrà trasmessa un’anteprima su Palazzo Butera.Alle 19.15 “Il futuro può essere qui”: la bellezza passa anche dalla formazione artistica di una Palermo istrionica. Dopo il video di Federico Savonitto e Ruben Monterosso, il dibattito vedrà in scena la fotografa Letizia Battaglia, Roberto Andò e Mario Balsamo del Centro Sperimentale di Cinematografia, Ignazio Garsia presidente della Fondazione The Brass Group e Roberto Giolito direttore della Divisione FCA Heritage. A seguire “La cultura dell’innovazione” passa la parola a Fabrizio Micari rettore dell’Università degli Studi di Palermo e al fondatore di Mosaicoon Ugo Parodi Giusino, al fotografo Salvo Sportato e allo scrittore Gaetano Savatteri. L’ultima parola è alle 20 con un’intervista esclusiva alla regista Emma Dante. Durante tutto il giorno sarà possibile ammirare “Arte in diretta”, l’opera di Antonello Blandi dedicata a “Il Bello dell’Italia” ed anche l’installazione fotografica a cura di Salvo Sportato. La rassegna è a cura di Alessandro Cannavò e Felice Cavallaro con la partecipazione di Giuseppe Di Piazza del Corriere della Sera. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Oltre agli appuntamenti ai Cantieri Culturali alla Zisa, sono previsti una serie di eventi collaterali in città. Al Teatro Massimo visite guidate a 1 euro dalle 21 a mezzanotte. Open day dalle 10 alle 18, invece, al Centro sperimentale di cinematografia con visite guidate, proiezione documentari e approfondimenti sul mondo dell’audiovisivo insieme a tutor, studenti e testimonial. Alle 20 e alle 20.30, visite gratuite con posti limitati alla Camera delle Meraviglie. Fino alle 22.30, poi, apertura straordinaria dei giardini di Palazzo dei Normanni, mentre al Teatro Santa Cecilia una jam session gratuita a cura della Fondazione The Brass Group.