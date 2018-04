30 aprile 2018- 19:10 Palermo: al via Piano servizi per l'infanzia, spazi gioco e centri genitori-bimbi (2)

(AdnKronos) - La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, "si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative nell’ambito regionale come l’attivazione dei Centri bambini - genitori, previsti dalla normativa regionale dal 2013 e finora rimasti lettera morta". "Vogliamo offrire opportunità educative che garantiscano ai bambini, alle bambine e alle famiglie della nostra città esperienze di pluralismo culturale e sociale che già caratterizzano Palermo come città dell’accoglienza - dice l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano – Servizi la cui qualità è determinata dall’ascolto attivo del punto di vista dei piccoli, delle loro preziose scoperte, di cui educatrici e educatori diventano interpreti”.Ad essere mutato è anche l’accreditamento dei privati nel sistema dei servizi che si basa oggi su un modello di collaborazione tra pubblico e privato in cui il Comune non mantiene solo il ruolo di cabina di regia sui temi amministrativo-contabili ma gestisce il sistema dei controlli rispetto all’adeguatezza degli standard strutturali ed organizzativi e costruisce, insieme ai privati, un vero e proprio Sistema Integrato anche dal punto di vista pedagogico.