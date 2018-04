30 aprile 2018- 19:10 Palermo: al via Piano servizi per l'infanzia, spazi gioco e centri genitori-bimbi (3)

(AdnKronos) - Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse domande dalle ragioni della scelta di inviare la figlia/o alla scuola dell’infanzia al grado di soddisfazione dei servizi, alla richiesta di suggerimenti su come migliorarli. Il risultato ha promosso gli operatori e l’organizzazione delle strutture direttamente gestite dal Comune suggerendo di aumentare la disponibilità degli spazi verdi (considerata limitata da 381 intervistati), l’organizzazione di incontri sulle tematiche educative (443 intervistati) e di potenziare sia il materiale informativo sulle attività (472 intervistati) che i servizi nelle ore pomeridiane (53 intervistati).Spunti a cui la programmazione per il prossimo anno proverà a dare le prime risposte: tra le novità c’è infatti l’apertura di 6 spazi gioco dalle 15,30 alle 18,30 per i bambini tra i 18 e i 36 mesi (presso i nidi La Coccinella, Grillo Parlante, Maria Pia di Savoia, Allodola, Topolino e Peter Pan). Uno spazio gioco con due turni – uno antimeridiano e l’altro pomeridiano, presso la struttura di via Fileti. I Centri per bambini e genitori - avviati in modo sperimentale con l’obiettivo di allargare l’offerta a chi attualmente è escluso dai servizi per l’infanzia - saranno invece due: Aquilone e Palagonia per un’accoglienza totale di 35 bambini. Ancora: è prevista l’apertura di 3 nuove sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi ad accesso gratuito e l’incremento di buoni servizio da utilizzare presso nidi/micronidi privati accreditati per i bimbi che si trovano nelle liste d’attesa dei nidi comunali e le cui famiglie appartengono alla prima e alla seconda fascia di reddito. Il nuovo piano permetterà di dare risposte a ulteriori 285 bambini nella fascia d’età 0-3. Complessivamente il Comune accoglierà nelle sue strutture 1330 bambini tra 0 e 3 anni e 1040 nelle classi della scuola dell’infanzia dedicata ai bambini tra 3 e 6 anni.Infine, un’ultima novità attivata insieme al Dipartimento Educazione di Manifesta 12: il progetto “La mia città è un grande giardino” che prevede 13 laboratori creativi in 8 tra asili nido e scuole dell’infanzia. “A partire dal concept di questa edizione - Il giardino Planetario— dice il direttore di Manifesta, Roberto Albergoni – il progetto riflette sul rapporto che ogni bambino ha con il mondo attorno a lui, quello privato della sua casa e di ciò che la circonda, luoghi per lui familiari e vicini, fino ad arrivare alla costruzione - allargandone la prospettiva, della propria città - giardino che rappresenterà così un insieme di microcosmi che convivono in uno scenario più ampio”.