PALERMO, ALL'ISMETT ESEGUITI IN 6 MESI 102 TRAPIANTI

10 luglio 2017- 15:43

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Centodue trapianti eseguiti in poco più di sei mesi di attività. Il 2017 si prospetta come l’anno record per volume di trapianti effettuati all’Ismett di Palermo. Un dato che arriva dopo due anni difficili che avevano fatto registrare un calo drastico delle donazioni in Sicilia. Nel 2015, infatti, l'Isola aveva registrato il tasso di donazioni più basso di tutta Italia, con appena 9,8 donatori per milione di abitanti. Lo scorso anno, a fine giugno, a Ismett erano stati realizzati appena 47 interventi. In totale dall’inizio dell’anno i trapianti di fegato ((di cui uno da donatore vivente) sono stati 48, quelli di rene 39 (2 da donatore vivente), di cuore 10, di polmone quattro e uno combinato rene-pancreas. "L’attività di donazione e trapianto del primo semestre 2017 – sottolinea Bruna Piazza, direttore del Centro regionale trapianti (Crt) – ci mostra dati da record, poiché mai registrati nella storia siciliana. Questo traguardo eccellente è stato raggiunto grazie alla pluriennale esperienza di tutte le professionalità che appartengono alla rete trapiantologica regionale e nazionale che hanno conseguito un livello di sinergia tale da consentire tale risultato". Dall’inizio dell’attività presso il centro palermitano sono stati eseguiti oltre 1900 trapianti, di cui 207 trapianti pediatrici e oltre 300 da donatore vivente (nel caso di fegato e rene). Quasi il 5 per cento dei pazienti di Ismett, inoltre, proviene da altre regioni e circa il 2 per cento per cento da altre nazioni."Quest’anno – conclude Angelo Luca, direttore dell’Irccs Ismett – abbiamo consolidato la capacità di attrarre pazienti internazionali e in particolare pazienti pediatrici che provengono non solo dall’Est Europa, Medio oriente e America latina ma adesso anche da Paesi Nord Europei come Svezia e Danimarca".