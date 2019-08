1 agosto 2019- 12:24 Palermo: ambasciatore Corea in visita in città

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - L’ambasciatore della Repubblica di Corea Hee-seok Kwon, insediatosi in Italia da pochi mesi, è da oggi in visita ufficiale a Palermo dove resterà fino a sabato, insieme al consigliere economico dell’ambasciata. Accompagnato dal console onorario della Repubblica di Corea in Sicilia Antonio Di Fresco, l'ambasciatore incontrerà in questi giorni i rappresentanti delle più importanti istituzioni cittadine e regionali e ammirerà alcuni tesori culturali e artistici di Palermo e Monreale. Domani, venerdì 2 agosto, alle 11, dopo un incontro a Villa Niscemi con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, alla presenza dell'ambasciatore, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di una strada della città che prenderà il nome di 'largo Repubblica di Corea'. La strada si trova in fondo a via Lussemburgo.