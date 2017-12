PALERMO: AMG GAS DONA TREDICIMILA EURO A MISSIONE BIAGIO CONTE

13 dicembre 2017- 11:08

Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - Una donazione "accompagnata dall’abbraccio di tutta la società, dai vertici ai dipendenti". Amg Gas Palermo, società che si occupa sul territorio della vendita di gas e di energia elettrica, "vicina da anni alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte ha voluto dare un ulteriore segno tangibile di concreto aiuto alle strutture e alle attività portate avanti dal missionario laico a favore di poveri e bisognosi". Il presidente di Amg Gas Vincenzo Costantino, l’amministratore delegato Alessandro Bassi e tutto il Consiglio di amministrazione hanno deciso di sostenere la Missione con una donazione di 13 mila euro. La consegna è avvenuta durante il tradizionale appuntamento sui risultati di fine anno con lo scambio degli auguri di Natale, cui partecipano i dipendenti e i partner che lavorano con la società. Biagio Conte è stato invitato alla manifestazione e, in maniera simbolica, l’amministratore delegato, gli ha consegnato la donazione: un assegno con i colori e il marchio di Amg Gas intestato alla Missione. "La conferma dell’impegno della società a favore di fratel Biagio, che si rinnova anche quest’anno in occasione delle festività natalizie".“Seguiamo e apprezziamo da sempre le attività davvero meritevoli che il missionario laico svolge a Palermo, in favore di uomini, donne e bambini in difficoltà, indigenti, senzatetto, stranieri, malati – sottolinea l’amministratore delegato di Amg Gas, Alessandro Bassi –. Con questa donazione abbiamo voluto ribadire la nostra presenza a fianco di Biagio Conte, che va avanti dal 2012, e il nostro sostegno a quanto la missione fa ogni giorno per chi ha bisogno di aiuto. Sarebbe bello che gesti come il nostro potessero essere compiuti da un numero crescente di aziende e imprese che operano a Palermo. Amg Gas, come sempre, è pronta a fare la sua parte”. “Nelle scorse settimane abbiamo letto l’appello alla città di Biagio Conte – aggiunge il presidente della società, Vincenzo Costantino – in cui si affermava che mentre i poveri aumentano le donazioni diminuiscono. Amg Gas c’è e conferma la sua vicinanza alla Missione”.