PALERMO: ANSIA A BELMONTE MEZZAGNO, SCOMPARSE DUE ADOLESCENTI

30 maggio 2017- 16:33

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Ore di ansia a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, dove da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una 14enne e di una 15enne. Stamani le mamme delle due adolescenti si sono presentate in caserma per presentare la denuncia di scomparsa. Desiree e Maria Grazia sono uscite dalle rispettive abitazioni in via Cavour e in via Taormina ieri intorno alle 15 senza farvi più rientro. Immediate sono scattate le ricerche delle due ragazzine, che al momento, però, non hanno dato esito positivo.