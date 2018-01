PALERMO: ANZIANI LEGATI E RAPINATI IN CASA, INDAGINI

12 gennaio 2018- 18:25

Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Pomeriggio di terrore per due coniugi, legati e rapinati in casa a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a entrare in azione in un appartamento al piano terra in via Brancaccio sono stati in tre. I banditi hanno agito a volto coperto. Dopo essere entrati nell'abitazione da una porta finestra lasciata socchiusa, hanno sorpreso marito e moglie, lui 77enne e lei 54enne, in cucina. Li hanno legati con fascette di plastica alle sedie e hanno messo a soqquadro tutta la casa alla ricerca di preziosi e denaro. Dopo essersi impossessati di circa mille euro si sono dati alla fuga. Uno dei banditi, però, prima di far perdere le proprie tracce ha liberato la donna, che ancora sotto choc ha lanciato l'allarme. Sulla vicenda indaga la Polizia.